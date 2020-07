Neues Video: Für Ausbildungsplätze, Übernahme und die Zukunft der Jugend!

"Thyssen will allein in Duisburg 3.000 Stellen abbauen", heißt es in einem Abschnitt des Flugblatts. "140 Befristete und weitere Leiharbeiter sind die Ersten. Von 300 Azubis sollen nur die 'besten 100' übernommen werden. Ein junger Kranführer sollte nicht übernommen werden, obwohl die Abteilung unterbesetzt ist. Am 20. Juni trat die ‚Kaltwalze 1‘ dagegen selbstständig in den Streik. Bei Opel in Rüsselsheim erkämpften Azubis und Arbeiter, dass Lehrwerkstatt und Übernahme erhalten bleiben. Bei Siemens in Krefeld wurde als Teilerfolg eine befristete Übernahme erkämpft ..."

Hier das gestaltete Fluglatt im pdf-Format

Und hier das Video