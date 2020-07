Stuttgart

Rassistische Ahnenforschung durch die Polizei

In Stuttgart hat die Polizei nach den Ausschreitungen am 20. Juni breite Ermittlungen gegen die Angeschuldigten in die Wege geleitet. Diese zielen aber nicht, wie man vermuten würde, vor allem darauf ab, potentielle Täter zu finden, den Tathergang oder sogar ein mögliches Fehlverhalten der Polizei aufzuklären, sondern betreiben eine bundesweite rassistische Ahnenforschung.

ma