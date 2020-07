Solarenergie-Förderverein Deutschland gegen Kohleausstiegsgesetz

Am Dienstag protestierten Beschäftigte in allen fünf Standorten des Flugzeugbauers gegen die Pläne, in Spanien 1.600 Arbeitsplätze zu vernichten. In Europa sollen insgesamt 17.600 Jobs verloren gehen. An den Standorten wurden zunächst Versammlungen abgehalten und anschließend Demonstrationen durchgeführt. Für den 23. Juli ist ein Streik geplant.