Tausende Sozialarbeiter sind seit 6. Juli im unbefristetem Streik

Zu Beginn des Streiks demonstrierten Tausende von ihnen und ihre Anhänger auf dem Habima-Platz im Zentrum von Tel Aviv und blockierten den Verkehr im Zentrum.

Der Vorsitzende der Sozialarbeitergewerkschaft, Inbal Hermoni, sprach zu den Demonstranten und betonte, dass es der größte Streik der sozialen Dienste in Israel sein wird. Das Finanzministerium hatte alle Forderungen der Sozialarbeitergewerkschaft abgelehnt. In Israel gilt vor einem Streik eine 14-tägige Bedenkzeit – die Gewerkschaft nutzte diese Zeit für Demonstrationen und Straßenblockaden. Sie sind jetzt in der zweiten Streikwoche.