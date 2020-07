Trump setzt militarisierte Bundespolizei ein

An mehrere Politikerinnen der Linken und eine Kabarettistin sind erneut mit „NSU 2.0“ gezeichnete Drohmails verschickt worden. Die E-Mails gingen an die Frauen selbst und an Fraktionen und Medien. Die betroffenen Frauen sind die Linken-Fraktionschefin im Hessischen Landtag, Janine Wissler, ihre Berliner Amtskollegin Anne Helm, die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner und die Kabarettistin Idil Baydar. Nach Informationen des Hessischen Rundfunks richten sich die neuen Drohmails auch an die Redaktion der Maybrit-Illner-Talkshow im ZDF und an die taz-Journalistin Hengameh Yaghoobifarah, die vor einem Monat eine kritische Kolumne über die Polizei verfasst hatte. Die Drohungen offenbaren eine faschistische und durch und durch frauenfeindliche Denk- und Handlungsweise. Umgehende Aufklärung und Bestrafung!