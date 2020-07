Nachkommin preußischer Junker wird zum antikommunistischen Christo

Das wäre jetzt nicht so ungewöhnlich. Schließlich hat dieses tolle Event weltweit Gemüter bewegt. Aber jetzt kommt's: „Die politischen Nachkommen von Lenin, die Anhänger des Marxismus-Leninismus, sind für unzählige Straftaten gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Mitteleuropa hat sich vor einigen Jahrzehnten vom Schrecken des Kommunismus befreit, linke Organisationen in Westeurpopa feiern jetzt genau diese Ideologie“, so Bocskor in den Medien.

Das ist doch nun wirklich dreist: Die Vertreterin der ungarischen Regierungspartei, deren Vorsitzender für den europaweit wohl heftigsten Abbau demokratischer Rechte und Freiheiten steht; der Regierungspartei, die dafür verantwortlich ist, dass es ein Massensterben von Flüchtlingen an ihrer Grenze gibt, diese Vertreterin erklärt ihre Partei und die ungarische Regierung zum Schutzwall von Menschenleben und Demokratie. Sachen gibt's: Demnächst tritt wohl Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zu freiwilligen Arbeitsstunden im Flüchtlingsheim an ...

Abgesehen davon hat die MLPD noch nicht eine Straftat gegen die Menschlichkeit zu verantworten. Im Gegenteil: Ihre Mitglieder haben in Rojava / Nordsyrien zusammen mit anderen ein Gesundheitszentrum gebaut und dort sogar Menschenleben gerettet.

Als wenn das nicht schon genug wäre, verhüllt AfD-Rechtsaußen Beatrix von Storch jetzt in Berlin eine Marx-Büste. Dass Marx einen „rassistischen und antisemitischen" Background habe, wiederlegt Anna Bartolomé hier auf Rote Fahne News.

Eine der Hauptvertreterinnen der faschistischen Tendenz in Deutschland erdreistet sich dazu ernsthaft! Da brat mir doch einer nen Storch. Frau von Storchs Demokratieverständnis liegt irgendwo im preußischen Sand verborgen. Wo einst ihre Vorfahren herkamen, deren Standesehrenrettung sie in aller Öffentlichkeit betreibt. Jenes ostelbische Kartoffeljunkertum, über das schon Friedrich Engels lästerte: „ ... die preußischen Junker und der dann endlich 'in Deutschland aufgegangene‘ preußische Staat aber werden sich trösten müssen mit den Worten des Dichters: Was unsterblich im Gesang soll leben, muß im Leben untergehn.“¹

Aber mögen die Antikommunisten und Wegbereiter des Faschismus noch so zürnen. Lenin steht in Gelsenkirchen. Zur Freude jedes fortschrittlichen Menschen.

Hier geht es zur Homepage der Bewegung: "Gib Antikommunismus keine Chance!"