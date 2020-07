Zionisten hetzen gegen Angela Davis

Angela Davis, die jetzt 76 Jahre alt ist, unterstützt die weltweite Solidaritäts- und Protestbewegung, die die Ermordung von George Floyd ausgelöst hat. Die Jüdische Rundschau hetzt gegen diese Bewegung und bezeichnet sie als rassistisch - "gegenüber der westlichen Zivilisation bzw. Gesellschaftsordnung". Das ist diese Bewegung nicht. Sie stellt zu Recht rassistische und faschistoide Gesinnug und Taten innerhalb des amerikanischen Polizeiapparats an den Pranger.

Angela Davis ist den reaktionären Zionisten ein besonderer Dorn im Auge. Sie tritt für die Rechte des palästinensischen Volkes ein, kritisiert die Politik der israelischen Regierung einschließlich der aktuellen Annexionspläne im Westjordanland. Im Januar 2019 hat das Birmingham Civil Rights Institut (BCRI) seine Entscheidung zurückgezogen, ihr den renommierten »Fred Shuttlesworth Human Rights Award« zu verleihen. Eine "genauere Untersuchung" ihrer Auffassungen habe ergeben, dass sie "doch nicht alle Kriterien" erfülle. Von ähnlichen Fällen her kann man sich vorstellen, woher der Anstoß für diese angeblichen genaueren Untersuchungen gekommen sein kann.

"Vor allem aber", so die Jüdische Rundschau, "erstaunt das Zusammenspiel bestimmter politischer Überzeugungen/Ideologien und dazugehöriger Vertreter. 'BLM' entwickelt sich zu einer gefährlichen Mischung aus Kommunismus, Antisemitismus und Islam, in den USA ebenso wie bei uns". Aus ihrer Kritik an der israelischen Regierungspolitik machen die reaktionären Zionisten schnell mal die Unterstellung, Angela Davis spreche sich gegen das Existenzrechts des Staates Israel aus. Dem ist nicht so. Wie viele andere friedliebende Menschen in Palästina, Deutschland, Israel und rund um den Globus, darunter auch die MLPD, setzt sie sich für eine Zwei-Staaten-Lösung auf dem Weg zu einem einheitlichen demokratischen Staat ein.