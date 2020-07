Auseinandersetzung in der MAN-Belegschaft über Kampf um jeden Arbeitsplatz

Rote Fahne News berichtete darüber am 23. Juli unter der Überschrift: Von wegen: "Mit VW gibt es keine Entlassungen".

In Oberhausen sollen 560 Arbeitsplätze vernichtet werden. Das sind im Einzelnen: Einstellung Gasturbinenfertigung, Forschung, Entwicklung und Vertrieb. Hier wurden 200 Mio investiert, ein neuer Prüfstand für 35 Mio gebaut. Zur Zeit sind Bauteile für 90 Mio Euro auf Lager. Seit einem Jahr wurde keine Maschine verkauft. Die Gasturbine (MGT 6000, als 6 Megawatt Leistungsklasse) wurde seit 2017 als der Heilsbringer für OB hochgepuscht. Einstellung Statorfertigung (Leitschaufelträger für Dampfturbinen und Axialkompresoren), sowie Großkomponentenbearbeitung (Gehäuse) d.h. Werkstatt 146 als größte Kostenstelle in der Fertigung mit ca. 100 Leuten soll komplett wegfallen.

Unter dem Vorwand von Corona hofft die MAN-Chefetage, die Belegschaft zersplittern zu können. Jedoch beginnt ein wachsender Teil der Kollegen, die Erfahrungen aus dem Kampf der Opelaner anzuwenden. Verzicht und Zugeständnisse führen in die Sackgasse. Eine spannende Auseinandersetzung findet statt. Ein Offener Brief von Reinhardt Meyer, 40 Jahre bei MAN in Oberhausen beschäftigt und seit 50 Jahren IG Metall-Mitglied, der am 24. Juli im Lokalkompass Oberhausen erschien, wird von Kolleginnen und Kollegen mit Interesse und Zustimmung aufgenommen.

Es heißt darin: "Mit der Ankündigung einer massiven Vernichtung von 560 Arbeitsplätzen in Oberhausen und ca. 4000 im Teilkonzern passiert genau das, wovor ich und andere Kollegen immer wieder gewarnt haben. Der unter massivem Druck von VW stehende Vorstand wird niemals Ruhe geben. Seine Aufgabe ist es, den Profit zu steigern, der durch den Gewinnabführungsvertrag an VW fließt. Der Gewinn wird im Betrieb erwirtschaftet, also wird dort die Schraube angedreht. Das spürt ihr jeden Tag. ... Der Betriebsrat soll nun unter hohem Zeitdruck Vorschläge erarbeiten, worauf man 'verzichten' könne, um die vom Vorstand eingeforderten 450 Millionen Euro jedes Jahr einsparen zu können. Ich habe mehrfach auf Betriebsversammlungen, bei Vertrauensleuten und im Betriebsrat erklärt, dass jeder Verzicht seitens der Belegschaft letztlich dazu führt, dass es geht wie bei Nokia, dem Bergbau oder Opel. Es gibt keine Alternative zum Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze!"

Hier der Offene Brief in voller Länge im Lokalkompass Oberhausen