"Das ist doch eine schöne Statue!"

„Wir machen einen Flohmarkt, da, wo die Lenin-Statue steht. Sie sind herzlich eingeladen, zu kommen, selbst einen Stand durchzuführen oder etwas für unseren Stand zu spenden. Wenn Sie etwas spenden möchten, können Sie entscheiden, ob die Spende für die Arbeit vom Jugendverband REBELL sein soll, oder für eine Karl-Marx-Statue, die wir neben der Lenin-Statue aufstellen wollen.“

Die Werbung für den Flohmarkt wird positiv aufgenommen, die Leute freuen sich auch darauf, dass in Horst und der Horster Mitte was los ist. „Ich komme immer zu euren Festen an der Horster Mitte, die finde ich gut." Einige überlegen sich, etwas für den Flohmarkt zu spenden, müssen dafür aber erst einmal ihren Fundus sortieren, weshalb wir nicht sofort etwas in unseren schönen Bollerwagen bekommen.

Natürlich interessiert uns, was die Leute zu unserer Lenin-Statue vor der Horster Mitte sagen, und zu dem Theater, das die Stadt und die bürgerlichen Parteien dazu veranstaltet haben. Die Reaktionen sind hauptsächlich freundlich: „Ja, hat man gesehen oder gehört, ist doch in Ordnung“. Natürlich haben wir nicht nur freundliche Reaktionen. Drei, vier Leute machen uns sofort die Tür zu – und lassen sich auf keine Diskussion ein. Manche halten sich auch raus. Aber man merkte auch, wie sich fast alle damit beschäftigt haben. Ein Nachbar sagte: „Ich finde, dass das eine schöne Statue ist. Passt gut in den Stadtteil“.

Die MLPD ist hier in der Siedlung inzwischen sehr bekannt und genießt Ansehen. So hatte schon bei unserem Einsatz in der letzen Woche ein Nachbar gesagt: „Ihr seid doch diejenigen, die hier das mit der Solidarität organisiert habt zu Corona. Ihr seid doch hier rumgegangen und habt Zettel verteilt, dass ihr helft, wenn Leute Hilfe brauchen. Und die Klatschaktionen. Das fand ich gut. Andere haben das nicht gemacht.“

Wir belieben dran und werden am Mittwoch auf dem Markt Werbung machen und am Samstag einen Stand durchführen.