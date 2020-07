Rekord an Neuinfektionen - Daten bekräftigen die Eigenheit von Covid-19 als neues Virus

Noch nie seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der WHO innerhalb von 24 Stunden so viele Neuinfektionen gemeldet worden wie am Freitag. Insgesamt waren es 284.196 Fälle, teilte die Organisation am Freitagabend mit. Mit Abstand die meisten Infektionen verzeichneten die USA und Brasilien, jeweils mehr als 67.000. In Indien waren es fast 50.000, in Südafrika 13.000. In Brasilien haben sich insgesamt 2.343.366 Menschen mit dem Virus angesteckt, 85.238 Patienten sind in dem größten Land Lateinamerikas bislang gestorben.

Doch auch in Deutschland nimmt die Zahl der Neuinfektionen wieder zu - wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Die Gesundheitsämter haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 781 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit waren seit Beginn der Corona-Krise mindestens 204.964 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI am Samstagmorgen meldete. Der deutliche Anstieg in den vergangenen Tagen beunruhigt auch das Robert Koch-Institut (RKI).

Dass in Deutschland die Pandemie bisher nicht so dramatisch verlief wie in einigen anderen Ländern, hat verschiedene Gründe. Einer ist das hohe Verantwortungsbewusstsein der Mehrheit der Bevölkerung. Dieses gilt es beizubehalten, damit es nicht zu einer zweiten Infektionswelle mit schweren gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen kommt. Die MLPD und ihr Jugendverband REBELL haben sich von Beginn an unter der Losung "Für wirksamen Gesundheitsschutz - Kampf dem Krisenchaos von Monopolen und Regierung" für Aufklärung, gegenseitige Unterstützung, verantwortlichen Umgang, gegen die Gefährdung der Arbeiterinnen und Arbeiter in den Betrieben, gegen den Abbau demokratischer Rechte und gegen profitorientierte schnelle Lockerungen gewandt. Sie haben maßgeblich erkämpft, dass der Kampftag der Arbeiterklasse unter strengem Gesundheitsschutz auf der Straße stattfinden konnte. Bei eigenen Veranstaltungen wie dem Fest zur feierlichen Enthüllung der Lenin-Statue gab es ein strenges und durchdachtes Hygiene-Konzept. Halten wir an diesen Leitlinien fest!