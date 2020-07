Einzelgenehmigungen für Rüstungsexporte im Wert von über acht Milliarden Euro

Allein im letzten Jahr bekamen die Produzenten von Kriegswaffen Einzelgenehmigungen für den Export von Rüstungsgütern im Wert von über acht Milliarden Euro ausgestellt. Besonders beliebt sind militärische Ketten- und Radfahrzeuge (3,1 Milliarden Euro). Größter Kunde ist aktuell Ungarn (1,8 Milliarden Euro). Indes gehen längst nicht alle Waffenexporte in EU- oder NATO-Staaten. Greenpeace hat das das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HFSK) mit einer Studie beauftragt. "Deutsche Waffen tauchten systematisch in Kriegsgebieten und in den Händen von Diktatoren auf", so der Greenpeace-Experte Lurz. Mehr noch: Deutschland verstößt laut HFSK seit 30 Jahren systematisch gegen Grundsätze für Rüstungsexporte.