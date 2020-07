Gelsenkirchen

Flohmarkt an der Horster Mitte begeistert

Heute sind wir auf dem Wochenmarkt in Gelsenkirchen-Horst auf dem Josef-Büscher-Platz und machen Werbung für den Flohmarkt am 1. August am Dienstleistungszentrum Horster Mitte.

