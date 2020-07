Gelungener Start der Unterschriftensammlung

An zwei Ständen und auf einer Sommerfreizeit mit Spendenaktion sammelten wir innerhalb einer Woche insgesamt 20 Unterschriften für die Landesliste und 23 für den Direktkandidaten. Wir zielten darauf ab, die Frage der Bundestagswahl, die noch in weiter Ferne liegt, mit unseren politischen Hauptlosungen zu verbinden.

Drei Plakate setzen wir ins Zentrum: „Krisenmanagement der Regierung: Stärkt die Monopole – die Lasten werden auf die Arbeiter und Massen abgewälzt“, „Gib Antikommunismus, Faschismus, Rassismus und Antikommunismus keine Chance!“ und „Unterschreiben Sie für die Wahlzulassung der MLPD zu den Bundestagswahlen 2021!“

In Gesprächen konnten wir feststellen, dass die MLPD in Gera bei mehr Menschen ins Bewusstsein gerückt ist. Ein älterer Herr erzählte uns, wie beeindruckt er von einem Stadtteilumzug war, wo Leute bei ihm geklingelt und mit ihm gesprochen hatten – das hatte er noch nie erlebt. Ein alter Kommunist zeigte Sympathie für uns. Auch wenn er skeptisch bezüglich unsere Erfolgschancen war, so war er bereit, zu unterschreiben, und eine Spende zu leisten. Mit der Politik der MLPD gegen die Abwälzung der Krisenlasten und gegen die Corona-Pandemie konnten wir punkten. Jugendliche waren gut daraufhin ansprechbar, bei der Vorbereitung einer Aktion des Jugendverbands REBELL am 28. August anlässlich der geplanten Massendemonstration gegen Rassismus in den USA mitzumachen. Wir stellten fest, dass sich weniger Menschen offen zur AfD bekennen als früher.

Wir achteten bewusst darauf, dass wir nicht bei der Unterschriftensammlung für die Bundestagswahl stehen blieben. So konnten wir inzwischen einige Unterschriften für die Kampagne „Gib Antikommunismus keine Chance!“ gewinnen.

Auf der Webseite der MLPD www.mlpd.de stehen die Formulare für die Unterschriftensammlung bereit: Zum Download, Ausdrucken und Loslegen!

Das erforderte, sich nicht nur politisch, sondern auch weltanschaulich zu positionieren. Mehrere trugen sich in die Liste des Internationalistischen Bündnisses ein. Ein junger Mann hat Interesse an einem Gespräch über die Mitgliedschaft in der MLPD geäußert. Wir konnten in dieser Woche mehrere Exemplare des Rote Fahne Magazins und des Parteiprogramms der MLPD vertreiben, REBELL-Probenummern und viele Sofortprogramme verteilen. Wir sammelten mit der Spendenaktion bei unserer Freizeit insgesamt 75 Euro.

Ein guter Start – aber es liegt noch viel Arbeit vor uns! Wir haben uns vorgenommen, die Unterschriftensammlung zur Bundestagswahl, gemeinsam mit Kräften aus dem Landesverband Ost, möglichst bald abzuschließen.