Grußwort der Weltfrauen

In rasantem Tempo werden nicht nur rassistische, faschistische Denkmäler vom Sockel gestürzt. Auch in den Köpfen vieler Menschen, vieler Jugendlicher beginnen alte Denkmuster und Vorstellungen ins Wanken zu geraten. Immer mehr Menschen stellen dieses Profitsystem infrage und suchen eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, Unterdrückung, Rassismus und Faschismus. Für diese Suche nach Freiheit brauchen sie Vorbilder. Lenin – das ist die erste siegreiche sozialistische Oktoberrevolution, der Aufbau des Sozialismus in der damaligen Sowjetunion. ...

Er ist aber auch Wegweiser für die Frauenbewegung. In vielen Schriften befasst er sich mit der Frage der Befreiung der Frau. Dialektisch analysiert er die Einbeziehung der Frauen in die Produktion als, „eine ihrem Wesen nach fortschrittliche Erscheinung“. Er erkennt, dass die besondere Unterdrückung der Frau nicht bei den Arbeiterinnen Halt macht: „Unsere Forderungen sind nur praktische Schlussfolgerungen, die wir aus den brennenden Nöten, den schändlichen Demütigungen der Frauen als Schwache und Rechtlose in der bürgerlichen Ordnung ziehen." ...

Lenin erkannte, dass es notwendig ist, eigene Organe zur Arbeit unter der Masse der Frauen zu schaffen: „Das ist nicht Feminismus, das ist praktische, revolutionäre Zweckmäßigkeit. ... Ohne Millionen von Frauen mit uns können wir nicht die proletarische Diktatur ausüben. Wir müssen den Weg zu ihnen suchen, müssen studieren, probieren, um ihn zu finden.“

Der Aufbau der Koordinierung und Kooperation der Weltfrauenbewegung im überparteilichen Zusammenschluss von „Religion bis Revolution“ ist die schöpferische Anwendung und Schlussfolgerung von Lenins Ideen, die wir der MLPD verdanken; sie hat Lenins Ideen auf die heutige Situation im Klassenkampf verallgemeinert. Der Kampf um die Befreiung der Frau und der Kampf gegen die Ausbeutung der Lohnarbeit erfordert die enge Verbindung von Arbeiter- und Frauenbewegung.

Wir wünschen Euch und uns viel Erfolg auf unserem gemeinsamen Weg!