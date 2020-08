Internationalistisches Bündnis Halle lädt Linkspartei und SPD zu antifaschistischer Aktionseinheit ein

Zwei Tage nach dem erfolgreichen Auftritt des Internationalistischen Bündnisses auf dem Marktplatz in Halle unter der Losung "Auch der geistige Attentäter von Halle, der Faschist Sven Liebich, gehört vor Gericht und seine Aktionen und Propaganda sofort verboten!", lesen wir nun erste begrüßenswerte Kritiken durch die Partei "Die Linke" und den Landtagsabgeordneten der SPD, Rüdiger Erben.

„Insbesondere die Positionierung gegen die bei diesen Aufmärschen geäußerte antisemitische, rassistische und sexistische Propaganda durch den Oberbürgermeister halten wir für dringend notwendig“, so der Stadtverband von "Die Linke". „In Halle kann Liebich als Anmelder beständig Straftaten produzieren und der einzige Effekt ist, dass sich die Anzeigen im Büro der Staatsanwaltschaft stapeln. Wer etwas gegen die Hetze tun will, muss die politische Verantwortung von CDU-Justizministerin Keding und CDU-Innenminister Stahlknecht betonen“, heißt es weiter von der Linkspartei.

Rüdiger Erben (SPD) verwundert über Untätigkeit der Verantwortlichen

Diesbezüglich hat sich nun auch der Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben von der SPD zu Wort gemeldet. Er sei verwundert darüber, dass gegen den Neonazi Sven Liebich seit Monaten in Halle versammlungsrechtlich kaum vorgegangen wird. Die zuständige Versammlungsbehörde, die Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) untersteht, hätte bereits vor Wochen keine Möglichkeiten gesehen, dem Agieren des Sven Liebich Einhalt zu bieten.

Rüdiger Erben von der SPD verlangt ein härteres Durchgreifen der Versammlungsbehörde: „In Bayern und Hessen wäre es längst verboten, dass der Nazi-Schreihals Liebich auf dem Marktplatz mit einem Judenstern mit der Inschrift ,Ungeimpft‘ den Holocaust verharmlost. In Berlin hat der Innensenator die Versammlung von Attila Hildmann verboten. Doch in Halle macht Liebich munter weiter und schüchtert politische Gegner mit Strafanzeigen ein."

Der Landtagsabgeordnete Erben meint, es müsse nun endlich das Versammlungsgesetz, das klare Kante gegen Nazis wie Liebich zeigen würde, zur Anwendung kommen. Und der Stadtverband der Linkspartei fordert als erste Maßnahme von der Stadt Halle, endlich die Fachstelle für Demokratie zu besetzen.

Frank Oettler (MLPD): Breiter antifaschistischer Zusammenschluss nötig

Das Internationalistische Bündnis in Halle unterstützt diese Forderungen. "Wir denken aber", so Straßenbahnfahrer Frank Oettler, "dass diese Forderungen allein nicht zum Erfolg führen können. Deshalb halten wir daran fest, die fortschrittlichen Menschen in unserer Stadt, und das sind wohl die allermeisten hier, für unser Bündnis zu gewinnen und gemeinsam das Verbot der Aktionen des Faschisten Sven Liebich genau wie das Verbot aller faschistischen Organisationen und ihrer Propaganda durchzukämpfen.

Dazu laden wir Herrn Rüdiger Erben und die Genossinnen und Genossen des Stadtverbandes Halle der Partei 'Die Linke' sowie alle demokratisch gesinnten Menschen recht herzlich ein. Im ehrlich gemeinten antifaschistischen Kampf dürfen weltanschauliche Differenzen kein Grund sein, sich voneinander abzugrenzen. Wir Arbeiter, Angestellten und einfachen Leute, nehmen deshalb auch unseren Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand beim Wort, der vor einigen Jahren sagte: 'Keinen Zentimeter den Faschisten!'

Aber diese Worte allein, haben bis heute keine Veränderung gebracht. Deshalb gilt es, das Bündnis fortschrittlicher und revolutionärer Menschen, eine antifaschistische Plattform von Religion bis Revolution, auch in unserer Stadt größer und stärker zu machen. Und deshalb werden wir uns auch erst wieder eine kleine Ruhepause gönnen, wenn wir unsere berechtigten Forderungen erfüllt sehen."