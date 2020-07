Israel bringt neuen Spionagesatelliten ins All

Eine zerstörerische Hitzewelle sorgt in Sibirien für extreme Temperaturen knapp unter der 40-Grad-Marke. Dies berichtete die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf. In den Monaten Januar bis Juni hätten die Temperaturen fünf Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010 gelegen, im Juni allein seien es zehn Grad über dem Durchschnitt gewesen. „Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie die ganze Welt im Durchschnitt“, sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. Das zweite Jahr in Folge tobten wegen der Hitze innerhalb des Polarkreises verheerende Brände, so die WMO. Auf russischen Satellitenaufnahmen seien am 22. Juli 188 wahrscheinliche Brandherde zu sehen gewesen.