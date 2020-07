„Der Kampf um Statuen und Geschichte ist Klassenkampf“

Der Sturz von Statuen auf der ganzen Welt, die Kolonialisten und Rassisten repräsentieren, hat im Gefolge der Black-Lives-Matter-Bewegung eine breite Öffentlichkeit erhalten. Es ist richtig, dass diese Statuen gestürzt werden. Statuen von Kolonialisten, Monarchen und Sklavenhaltern spiegeln die Werte der herrschenden Klassen der Zeit wider, in der sie errichtet wurden. Sie sind eine Beleidigung für das Volk, dessen Land sie gestohlen haben, für die Nachkommen derer, die sie versklavt und unterdrückt haben. ...

Es geht nicht darum, die Geschichte auszulöschen. Es ist ein Akt der Massen, die die historische Erzählung aus den Händen der reichen und mächtigen Unterdrücker nehmen, und stattdessen deutlich machen, dass es die unterdrückten Massen selbst sind, die die Geschichte machen. Es sind die Unterdrückten und diejenigen, die für die Befreiung der Massen gekämpft haben, an die erinnert und die nicht vergessen werden sollten.

In diesem Zusammenhang hat die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) am 20. Juni einen großen Sieg errungen. Nachdem sie ein unrechtmäßiges Verbot durch den Gemeinderat, hinter dem unter anderem die rechten Christdemokraten (CDU) standen, erfolgreich niedergekämpft hatte, enthüllten sie erfolgreich eine Statue von Wladimir Lenin vor ihrer Parteizentrale in der Stadt Gelsenkirchen. "Heute erleben wir die dramatischste Krise des Kapitalismus seit dem Zweiten Weltkrieg", sagte MLPD-Vorsitzende Gabi Fechtner. "Es ist also höchste Zeit, das erste Lenin-Denkmal in Westdeutschland zu errichten und eine breite gesellschaftliche Debatte über revolutionäre Perspektiven zu führen.“



Der Kampf um die Interpretation unserer Vergangenheit ist zugleich ein Kampf um die Richtung unserer kollektiven Zukunft. Diese Zukunft muss der Sozialismus sein – oder sie wird Barbarei sein.