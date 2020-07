Alassa Mfouapon gegen Alice Weidel/AfD:

Klage auf Unterlassung der Behauptung er sei ein „Rädelsführer“!

Am 31. Juli wird ab 11.30 Uhr in mündlicher Verhandlung erneut die Klage von Alassa Mfouapon gegen Alice Weidel/AfD in Hamburg vor Gericht verhandelt.

Von Freundeskreis Flüchtlingssolidarität in SI