Mannheim

Kundgebung anlässlich des 5. Jahrestages des blutigen Massakers von Suruç

Zum Gedenken an das Massaker, bei dem ein faschistischer Selbstmordattentäter des IS 33 junge Menschen mit in den Tod riss und ca. 100 schwer verletzte, führte gestern eine kleine Gruppe von türkischen und kurdischen Aktivistinnen und Aktivisten eine Kundgebung vor dem Hauptbahnhof in Mannheim durch.

Korrespondenz