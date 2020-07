Lesung mit Carlos Gomes

Sehr spannend und mit vielen Bildern. Das lädt auch zu Besuchen der Denkmäler ein. In einer nächsten Auflage wird auch das in seinem Beisein enthüllte erste Lenin-Denkmal in Westdeutschland enthalten sein.

Am Freitag, dem 31. Juli 2020, um 18.30 Uhr und um 20 Uhr

Treff International, Reuterstraße 15, Nähe Hermannplatz, 12053 Berlin-Neukölln

Eintritt frei / Spende erwünscht

Veranstalter: Treff International und people-to-people-Agentur Berlin (elviraduerr@t-online.de)

Aufgrund der Corona-Pandemie und den deshalb geltenden Bestimmungen (Beschränkung der Teilnehmerzahl, Mund-Nasen-Bedeckung nicht vergessen!) bitten wir um vorherige Anmeldung mit Uhrzeit.

Für unsere Leserinnen und Leser, für die die Reise nach Berlin zu Lesung und Büchertisch zu weit ist, hier der Link zum Buch auf der Webseite von people-to-people - für 17,90 Euro zu bekommen