Gelsenkirchen

„Mit dem Grundgesetz gegen Lenin?“

Die CDU Altstadt fordert die Aufstellung eines Denkmals zum Grundgesetz an der Lenin-Statue an der Horster Mitte - möglichst so, dass die Statue verdeckt wird. Das Ganze natürlich nicht auf Kosten der CDU, sondern auf Kosten des Steuerzahlers, der dazu nicht gefragt wird.

Pressemitteilung der Kreisleitung Gelsenkirchen der MLPD