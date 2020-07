Sarreguemines (Frankreich)

SMART: Gewerkschaftlicher Aktionstag - Delegation aus Deutschland nimmt teil

Verschiedene Gewerkschaften rufen am Freitag, dem 24. Juli 2020, in Sarreguemines zu einer großen Demonstration auf. Die Vereinigung FO de la Mosel unterstützt diesen Appell und lädt alle Gewerkschaften und Gewerkschaftsgruppen ein, an dieser Mobilisierung teilzunehmen, um den Daimler-Standort in Hambach und alle Arbeitsplätze zu erhalten.

Korrespondenz