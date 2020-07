Social-Media-Leiter der Bundeswehr sympathisiert mit "Identitären"

Ägypten, Äthiopien und der Sudan haben in jahrelangen Verhandlungen keine Einigung über ihre Rechte an der mächtigen Wasserstraße Nil erzielt. Das vorgelagerte Äthiopien hat angekündigt, jetzt mit der Befüllung des größten Staudammreservoirs Afrikas zu beginnen. Ägypten hat seit Jahrzehnten den Löwenanteil des Nilwassers genutzt, was von anderen Ländern des Nilbeckens als Ungerechtigkeit angeprangert wurde. Jetzt fürchtet Ägypten eine Beeinträchtigung seiner Wasserversorgung durch das äthiopische Projekt und wandte sich an die Vereinten Nationen und drohte mit drakonischen Maßnahmen gegen Äthiopien.