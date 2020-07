Wuppertal

Stadt Wuppertal hisst weiße Fahnen im Engels-Jahr

Am 28. November 1820 wurde Friedrich Engels in Barmen (heute Wuppertal) geboren. In Erinnerung an den Geburtstag des wohl bekanntesten und umstrittensten Sohnes der Stadt begeht die Stadt Wuppertal 2020 das „Engels-Jahr“. Wohl hauptsächlich, um Touristen anzuwerben und Geschäfte zu machen.

