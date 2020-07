Stoppt Abschiebungen!Kampf gegen Fluchtursachen, nicht gegen Flüchtlinge! Keine „Festung Europas“! Für ein Recht auf Flucht!

Unter diesem Motto findet am Samstag, dem 1. August 2020, ab 11 Uhr am Willy-Brandt-Platz in Leipzig (gegenüber Hauptbahnhof) eine Protestkundgebung mit anschließender Demonstration statt. Wir, Geflüchtete und Freunde, haben uns im „Freundeskreis Flüchtlingssolidarität“ organisiert. Wir laden Dich und Sie herzlich ein, mitzumachen und diese Aktion zu unterstützen!

Der vielsprachige Einladungs-Flyer