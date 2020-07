Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat am 15. Juli 2020 der Aktionärin Compagnie de Développement de l'Eau (CDE) S.A., Luxemburg die Freigabe zum Erwerb eines Mehrheitsanteils an der H&K AG. Der Vorstand der H&K AG wurde unterrichtet, dass der CDE eine Mehrheitsbeteiligung an der H&K AG gehört. H&K rühmt sich seiner „Grüne-Länder-Strategie“. Das bedeutet, dass das Unternehmen nur noch "demokratische Staaten, die insbesondere der Nato und / oder der EU angehören sowie der Nato gleichgestellt sind", beliefert. Damit sind u. a. Waffenlieferungen an die Türkei gegen den kurdischen Freiheitskampf unbedenklich.