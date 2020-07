In Portland (Oregon) stellen sich seit einigen Tagen Frauen vor die Protestierenden und trotzen der von Trump geschickten Bundespolizei. Sie nennen sich „Wall of Moms“ (Mauer aus Müttern) und stehen in vorderster Front der Bundespolizei gegenüber, um gegen diesen Einsatz zu protestieren. Mit ihren Körpern wollen sie die Demonstranten schützen. Der Kampf in Portland gegen Rassismus und Polizeigewalt treibt täglich Menschen auf die Straße. Besonders empörend ist, dass die Bundespolizei „inkognito“ ohne Markierungen auf der Uniform und mit nicht gekennzeichneten Wagen agiert und Tränengas einsetzt.