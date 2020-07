Philippinen

Zum Tod von Fidel Abcaoili

Am 23. Juli 2020 ist der philippinische Genosse Fidel Abcaoili in den Niederlanden plötzlich und unerwartet verstorben. Das Zentralkomitee der MLPD schickte Grüße herzlicher Anteilnahme an seine Witwe, seine Kinder, seine Freunde, Verwandten und Genossen von der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) und der NDFP.

Rote Fahne