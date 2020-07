Bundeswehr vermisst seit 2010 über 60.000 Schuss Munition

Hunderte Tonnen Fleisch aus einem massiv von Ratten befallenen Betrieb in Dissen (Kreis Osnabrück) ist in 22 Länder geliefert worden – darunter in 14 EU-Länder inklusive Deutschland. Insgesamt seien rund 470 Tonnen Fleisch verkauft worden. Das Verwaltungsgericht in Osnabrück hat jetzt Anordnungen der Behörden zur Vernichtung des Fleischbestandes als rechtmäßig bestätigt. Die Firma in Dissen und ein benachbarter Verarbeitungsbetrieb wollten das noch eingelagerte Fleisch ins Ausland bringen, weil die Vernichtung in Deutschland zu teuer sei! Das für den Verbraucherschutz zuständige Landwirtschaftsministerium in Hannover ließ verlautbaren, "dass der Landkreis seine Aufgaben in Abstimmung mit dem Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit effektiv wahrnehme". Sofortige Stilllegung des Betriebs!