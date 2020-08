Corona-Pandemie befeuert Anstieg der Todeszahlen durch andere Massenkrankheiten

Weltweit sterben fast drei Millionen Menschen jährlich an HIV, Tuberkulose und Malaria, vor allem in Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen, die sich die Medikamente nicht leisten können wegen eines fehlenden öffentlichen Gesundheitswesens. Aufgrund der Fokussierung auf Corona ist die Versorgung z.B. mit HIV-Medikamenten zusätzlich angespannt; Betroffene gehen wegen Lockdown-Maßnahmen zum Teil nicht mehr in Krankenhäuser. Kampagnen zur Verteilung von Moskitonetzen sind unterbrochen. Die medizinische Fachzeitschrift Lancet Global Health schätzte, dass möglicherweise mehr Menschen zusätzlich an HIV sterben könnten als durch Covid-19.