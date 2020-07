„Das ist ein bisschen wie beim Sommercamp ...“

Auch aus Dortmund, Hagen und Herne schlossen sich Jugendliche und Kinder an. Das Interesse war groß: Insgesamt kamen 37 Leute!

Los ging es in Hattingen, wo wir gewissenhaft eingewiesen wurden. Dazu hatten wir uns im Vorfeld an einen Kanuverleih aus Bochum gewandt. Wir bekamen alles gründlich erklärt und jeder erhielt eine Schwimmweste. Anschließend teilten wir die Boote auf – natürlich so, dass trotz der vielen Teilnehmer die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden konnten.

Wir teilten uns während der Einweisung in Kleingruppen auf, Geschwister kamen in ein Kanu. Dann ging es auch schon los! Die Strecke geht von Hattingen bis Bochum-Dahlhausen, mitten durch das schöne Ruhrgebiet. Für viele war es die erste Kanutour. Entsprechend musste man sich erstmal einfinden. Unterwegs sangen wir das „Rotfuchslied“ und „Bella Ciao“ - was die Leute am Ufer sehr erfreute. Durch den hohen Wasserstand der Ruhr kamen wir schnell voran. Nach zweieinhalb Stunden erreichten wir Bochum-Dahlhausen. Die ganz Mutigen konnten hier noch eine Bootsgasse herunter fahren.

Zum Abschluss wurde gemeinsam gepicknickt. Am Ende waren alle begeistert. Es war ein bisschen „Sommercamp-Feeling“, wo auch seit mehreren Jahren eine Kanutour organisiert wird. Solche Tagesausflüge schweißen zusammen! Wir nehmen uns vor, so was fest in unsere Kleinarbeit von REBELL und ROTFÜCHSE zu integrieren.