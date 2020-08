Wuppertal

„Die Welt bebt- Friedrich Engels lebt!“

„Die Welt bebt- Friedrich Engels lebt!“ Unter diesem Motto fand die diesjährige Gedenkdemonstration des Engelsbündnisses, mit dem Abschluss an der Engelsstatue im Engelsgarten statt. Seit fünf Jahren findet diese Gedenkdemonstration immer im August in Verbindung mit dem Todestag von Friedrich Engels statt. Dieser jährte sich in seinem 200 Geburtsjahr 2020 am 5. August zum 125 mal.

