Dokumentation zum 5. Jahrestag des Massakers von Suruç

Die MLKP Türkei/Kurdistan, Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR, hat anlässlich des fünften Jahrestags des Massakers von Suruç an zahlreichen Aktivitäten zum Gedenken an die 33 ermordeten Jugendlichen teilgenommen und in der aktuellen Ausgabe ihres internationalen Bulletins dokumentiert.

