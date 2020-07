Endspurt in der Vorbereitung zum Flohmarkt!

Die Mediengruppe Neuer Weg hat ein großes Sortiment von antiquarischen Büchern zusammengestellt: Marx und Lenin selbst lesen, Romane aus dem Sozialismus, Streikberichte aus der Geschichte der Arbeiterbewegung, die schönsten Romane aus der Welt - uvm. Ebenso schöne kleine Erinnerungen und Geschenkartikel.

An mehreren Ständen gibt es Bergbauutensilien!

Ein Stand bringt Eindrücke vom Leben auf dem Land - landwirtschaftliche Gerätschaften wie eine Milchkanne, Sense, Sichel, Hacke, Blasebalg sind käuflich zu erwerben. Ein Stand hat sich auf die Fahnen geschrieben: Alles aus Bella Italia! Bei einem anderen gibt es Schönes aus Südafrika - und die Standbetreiberin spielt Klavier dazu!

Alles für die Kleinen: Spielgeräte, Puzzle, Kinderkleidung, Kinderbücher. Wer etwas Neues zum Anziehen braucht: Für Herren und Damen jeden Alters, für Kinder und Jugendliche: Für jeden Geschmack ist was dabei! Auch ein Fahrrad und Tupperware gibts zu kaufen! Kommt mit eurer Familie und euren Freunden, schaut euch bei dem vielfältigen Angebot um und genießt den Samstag auf dem Trödelmarkt rund um die Horster Mitte nach der langen Auszeit seit Beginn der Corona-Pandemie.

Es wird einen Rundweg rund um die Horster Mitte durch die Höfe geben, wegen Corona-Schutzbedingungen als Einbahnstraße. Nicht vergessen: Schutzmaske tragen! Es kann eventuell zu Wartezeiten kommen, da der Platz aus Hygienemaßnahmen nur eine bestimmte Anzahl von Leuten fassen darf. Wir bitten um Verständnis.

Hinten im Hof befindet sich der Kinderflohmarkt. Für Thüringer Bratwürste, Grillhähnchen, Crepes, Waffeln, vegetarisches Börek sowie Kuchen, Kaffee und kalte Getränke ist gesorgt. Auf dem Hof nach vorne hin gibt es auch Platz zum Verweilen.

Damit am 1. August alles reibungslos abläuft, noch ein paar Hinweise:

Für Standbetreiber:

Bitte auf jedes Wetter einstellen: Es kann sengende Sonne geben oder aber auch Regen! Wir empfehlen den Standbetreibern, aufstellbare Sonnenschirme (mit Gewicht) mitzubringen und Planen für den Notfall. Pavillons werden nicht überall Platz haben. Wer einen hat, sollte aber zur Sicherheit gerne einen mitbringen.

Spätestens am Freitag bekommt jeder Standbetreiber eine Nummer per Mail oder SMS mitgeteilt. Am Samstag bitten wir darum, pünktlich um 7 Uhr da zu sein ,für den Aufbau, der um 8 Uhr beendet sein soll. Es gibt vor Ort Einweiser, die euch alles zeigen. Wir freuen uns auf euren Besuch!