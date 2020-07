Enthüllung: Interne Strategierunden wurden abgehört

VW hat mit einer geheimen Sondereinheit versucht, sich eines unliebsam gewordenen Geschäftspartners zu entledigen – der bosnischen Prevent-Gruppe, die Sitzbezüge und Getriebeteile liefert. Bis dato erfolglos. Aber dann: „Der Herr Gerhard Schröder hat sich eingeschaltet!“ Eine Managerin schlägt schließlich vor, dass Schröder bei der Gelegenheit seine Putin-Nähe nutzen sollte, um Prevent den Geldhahn in Russland abzudrehen.

Jetzt ist dieser heikle Gedanke an die Öffentlichkeit gelangt. Schröder sagt auf Anfrage gar nichts. VW bestreitet, dass er in der Sache kontaktiert oder beauftragt wurde. Bloß dass in diesem Fall jedes Wort aus der Krisenrunde auf einer Audio-Datei dokumentiert. Und es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einer der größten Abhöraffären der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Nach Informationen von Business Insider wurden während der Jahre 2017 und 2018 die vertraulichen Strategie-Sitzungen zum erbitterten Konflikt mit Prevent heimlich aufgezeichnet – insgesamt fast 50 Stunden. Die VW-Tapes geben einen exklusiven Einblick, wie hochrangige Manager einen Zulieferer ausgeschaltet haben. Dabei heiligte der Zweck offenbar alle Mittel – abgesegnet von höchster Stelle. Denn ein Name taucht immer wieder auf: Ralf Brandstätter, der vor wenigen Wochen zum Vorstandsvorsitzenden der Marke VW aufgestiegen ist, präsentierte regelmäßig die Ergebnisse der Projektgruppe seinem Chef Herbert Diess.

Heute erklärt VW dazu: „Das damalige interne Projektteam hatte die Aufgabe, weiteren Schaden vom Unternehmen, seinen Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten abzuwenden. Es wurde offen über alle möglichen Lösungsansätze diskutiert. Das Projektteam hat regelmäßig Vorstandsvorlagen für wichtige Entscheidungen angefertigt, da es selbst kein Entscheidungsgremium war. Das Team hat aber selbstverständlich nicht zu jedem Gedanken eine Vorlage für den Vorstand angefertigt.“

Die Sondereinheit ist geschockt. Sie habe einen so einen guten Zusammenhalt gehabt. Dass es einen Spion und Verräter in ihren Reihen gegeben habe, macht die Team-Mitglieder fassungslos.Staatsmonopolistischer Kapitalismus, wie er leibt und lebt!