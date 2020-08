Horster Mitte

Erster Flohmarkt erfolgreich unter Corona-Bedingungen durchgeführt!

Über ein reichhaltiges und buntes Angebot an 57 Ständen, davon dreizehn beim Kinderflohmarkt rund um die Horster Mitte konnten sich rund 600 Besucherinnen und Besucher am letzten Samstag in der Zeit von 8 Uhr bis 18 Uhr erfreuen.

Von Vermögensverwaltungsverein Horster Mitte