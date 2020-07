Gesinnungsprozess endet mit Skandalurteilen - Absicht eines Schauprozesses vereitelt

Die Rednerinnen und Redner zogen in ihren Beiträgen die Bilanz von vier Jahren engagiertem und ausdauerndem Kampf um die Freilassung der angeklagten Revolutionärinnen und Revolutionäre. In den Beiträgen kam immer wieder Hochachtung vor den Angeklagten und ihrem ungebrochenen Kampfeswillen und Durchhaltevermögen zum Ausdruck. Immer wieder wurde der Kampf gegen den Antikommunismus thematisiert und in den Mittelpunkt gestellt.

Peter Weispfenning vom Zentralkomitee der MLPD richtete den türkischen Genossinnen und Genossen herzliche und internationalistische Grüße der Parteivorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, aus. Er verurteilte die Richtersprüche als Skandalurteil und stellte den kompletten Prozess samt der verhängten Urteile als das dar, was sie sind: Gesinnungsjustiz gegen Menschen mit revolutionärer Einstellung und Marxisten-Leninisten! Er betonte aber auch, dass es dem Gericht nicht gelungen ist, daraus einen antikommunistischen Schauprozess zu machen. Weiter betonte er, dass die Zeit für eine Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ reif ist. Der Antikommunismus und die mit ihm einhergehende Geschichtsfälschung müsse endlich zu dem Schimpfwort werden, was er ist.

Auf eine Demonstration musste bedauerlicherweise verzichtet werden, da sich der komplette Gerichtstermin noch bis in den späten Nachmittag hinzog.

Eine Teilnehmerin berichtet: „Trotz der brutalen Hitze von 40 Grad stehen wir alle hier, und warten auf die Revolutionärinnen und Revolutionäre. Es ist für uns Ehrensache, dass wir sie gebührend empfangen werden.“

Eine andere Teilnehmerin erzählt: "Kurz vor 16 Uhr, es sieht so aus, als ob das hohe Gericht heute nochmal alles geben will und den Prozesstag nicht eher beendet, als bis alle den Platz vor dem Gericht geräumt haben. Gerade wollten wir die Kundgebung beenden, da bahnt sich die Nachricht aus dem Gerichtssaal ihren Weg zu den Menschen davor: Müslüm Elma ist frei! Um 16.15 Uhr war es soweit: Die Angeklagten mit ihren Anwältinnen, Anwälten und Übersetzerinnen kamen aus dem Gerichtsgebäude. Müslüm Elma unter ihnen! Hunderte bereiteten ihm einen begeisterten Empfang. "Hoch die internationale Solidarität" wird gerufen. Die "Internationale" wird angestimmt. Müslüm Elma bestieg den Lautsprecherwagen und hielt nach mehr als fünf Jahren seine erste Rede in Freiheit: „Sie wollten, dass wir aufgeben. Aber das haben wir nicht gemacht. Mit eurer unermüdlichen Solidarität waren wir stark. Wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben den Kampf weitergeführt, im Gericht und auf den Straßen. Ich danke euch. Das ist die Haltung der Sozialisten, der Kommunisten. Wir müssen schrittweise noch mehr zusammenkommen und noch besser zusammenarbeiten.“

Alle Haftbefehle sind erstmal ausgesetzt. Das ändert nichts an den drakonischen Strafen, aber es ist schon ein erhebender Augenblick für alle: Die Angeklagten, ihre Genossinnen und Genossen, ihre Freunde und alle, die über Jahre die Solidarität organisiert haben und darin nicht nachgelassen haben. Das hat den Unbeugsamen in der Haft und vor Gericht so sehr den Rücken gestärkt.