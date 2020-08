Grundkurs Marxismus-Leninismus

Für uns, als Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, ist diese Perspektive der echte Sozialismus.

Warum wir Marx und Lenin im Namen führen und ihre Lehren auch heute nichts an Bedeutung verloren haben, wird in einem sechstägigen Grundkurs erläutert und diskutiert. Dort wird die Perspektive des echten Sozialismus lebendig.

Die Termine sind:

Donnerstag, den 30. Juli 2020 , 19 Uhr

Donnerstag, den 13. August 2020,19 Uhr

Donnerstag, den 27. August 2020,19 Uhr

Donnerstag, den 10. September 2020, 19 Uhr

Donnerstag, den 24. September 2020, 19 Uhr

Donnerstag, den 08. Oktober 2020, 19 Uhr

Der Kurs findet in der Landesgeschäftsstelle der MLPD in der Adam-Klein-Str. 23 in Nürnberg statt und kostet pro Abend 3 Euro für eine Unkostenerstattung (Bsp. Benzingeld des Referenten). Natürlich findet der Kurs unter den aktuellen Hygienebedingungen im kleinen Rahmen statt.



Interesse geweckt. Hie gibt es die Anmeldung als pdf-Datei!