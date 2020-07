Flohmarkt an der Horster Mitte

Heiße Phase der Vorbereitung des Kinderflohmarkts!

Die ROTFÜCHSE Dortmund haben auf ihrem letzten Rotfuchstreffen erstmal den Kinderflohmarkt bekannt gemacht, der im Rahmen des Flohmarkts um die Horster Mitte in Gelsenkirchen am 1. August stattfinden wird. Die Rotfüchse werden das in die Hand nehmen. Dabei unterstützt der Jugendverband REBELL die Rotfüchse natürlich.

Von REBELL und ROTFÜCHSE Dortmund