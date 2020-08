Ferienpark Plauer See

"Herzlich willkommen zum Inselfest! Wir freuen uns sehr, dass das Inselfest am 5. und 6. September stattfinden kann - natürlich unter Beachtung des Gesundheitsschutzes - also mit Maskenpflicht und Wahrung der Abstände, was bei unserem großen Gelände auch gewährleistet ist“, schreibt das Team vom Ferienpark Plauer See.

Korrespondenz aus Alt-Schwerin