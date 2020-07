Oberhausen

Kampf um jeden Arbeitsplatz bei MAN Energy-Solutions

3000 Kollegen sollen bei der VW-Tochtergesellschaft MAN Energy Solutions in Deutschland entlassen werden, 150 in Hamburg, 420 in Berlin, 1800 in Augsburg, 526 in Oberhausen, ein Schock für die Kollegen und ihre Familien.¹

Von Korrespondenz