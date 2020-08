MLPD in Kürze mit Landesgeschäftsstelle in Erfurt präsent

Sie zeigten politisch Flagge gegen die AfD und ließen es sich nicht nehmen, die Diskussion um eine gesellschaftliche Alternative zu fördern und die sozialistische Alternative zu propagieren.

Mit der erfolgreichen Offensive für den echten Sozialismus gelang ein kräftiger Schub im Parteiaufbau in Thüringen. Es gibt neue Ortsgruppen und Stützpunkte, zahlreiche neue Kontakte, ein gewachsenes Umfeld - und viel zu tun.

Höchste Zeit, dass in der Landeshauptstadt Erfurt alle, die eine gesellschaftliche Alternative und die MLPD suchen und kennenlernen wollen, einen Anlaufpunkt haben. Am 14. August ist es so weit: Die Landesgeschäftsstelle der MLPD Thüringen in der Riethstraße in Erfurt wird eröffnet.

Am Freitag, dem 14. August, von 17 bis 20 Uhr Eröffnung. Am Samstag, dem 15. August, von 16 bis 18 Uhr Sektempfang, Tag der offenen Tür

Begrüßung durch den Landesvorsitzenden Tassilo Timm

Am Samstag mit Gabi Fechtner, der MLPD-Vorsitzenden

Lieder, Grußworte und Bilderschau: Das ist die MLPD Thüringen

Snacks und Getränke für das leibliche Wohl

Einladungs- und Programm-Flyer (1)

Einladungs- und Programm-Flyer (2)