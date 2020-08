Reden von Gabi Fechtner und Stefan Engel übersetzt

Aus ihren Zeitungen und im Fernsehen erfuhren Menschen in aller Welt davon, dass die MLPD die erste Lenin-Statue in Westdeutschland aufgestellt hat, im Livestream konnten sie in vielen Sprachen die feierliche Enthüllung, die Ansprachen, Grußworte und die tollen kulturellen Beiträge des Festakts am 20. Juni 2020 verfolgen. Ein gesellschaftliches Tabu war gebrochen: Es wurde breit, öffentlich und und sachlich über den Sozialismus diskutiert - angesichts der weltweiten Tendenz zu einer gesamtgesellschaftlichen Krise heute notwendiger denn je. Jetzt gibt es die Ansprachen von Gabi Fechtner, der Vorsitzenden der MLPD, und Stefan Engel, dem Leiter der Redaktion des theoretischen Organs REVOLUTIONÄRER WEG, auch als übersetzten Text in englischer, französischer und spanischer Sprache.

