Antikommunismus

Solidarität mit den TKP/ML Genossen - Revolution ist kein Verbrechen

Am 28. Juli, um 18 Uhr, wurde in Hamburg am Bahnhof Sternschanze gegen die Urteile im Münchner TKP/ML- Prozess demonstriert. Das Bündnis gegen imperialistische Aggression hatte aufgerufen und MLPD und das Internationalistische Bündnis dazu eingeladen.

Korrespondenz aus Hamburg