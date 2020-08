Sommer-Freizeit des REBELL

Du willst aktiv werden für eine lebenswerte Zukunft? Den echten Sozialismus kennen lernen? Spaß haben und Freunde finden?

Dann komm mit! Sport & Freizeit, Lieder- & Karaokeabend, Bildungsveranstaltungen, gemeinsam Kochen, Arbeiten vor Ort, Wandern & Museumsbesuch in der Umgebung

15. bis 17. August 2020, Zeltplatz Naturfreundehaus Blaubeuren

Anreise am 14. August. Anmeldung unter: 0731 1755870 oder auf rebell-ulm@gmx.de (bitte Name, Adresse, Alter und Besonderheiten angeben). Anmeldeschluss inkl. Bezahlung: 7. August. Ab 13 Jahren. Zelt, Isomatte & Schlafsack bitte mitbringen. Vollverpflegung. Wir organisieren eine gemeinsame An- und Abreise. Bitte Mundschutz selbst mitbringen. Voll: 75 € Ermäßigt: 50 €

Hier der Einladungsflyer