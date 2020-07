Türkei: Ebru Timtic und Aytac Ünsal bleiben im Gefängnis

„Trotz des gerichtsmedizinischen Berichts, dass unsere Freunde Ebru Timtik und Aytac Ünsal nicht haftfähig sind, wurde beschlossen, dass sie im Gefängnis bleiben und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden (Mehr dazu siehe hier).

Uns wurde mitgeteilt, dass unsere Kollegen aus dem Gefängnis in die Krankenhäuser Sadi Konuk in Bakirköy und Kanuni Sultan Süleyman in Halkali gebracht wurden.

Wir rufen alle unsere Kollegen auf, in die Krankenhäuser Sadi Konuk oder Kanuni Sultan Süleyman zu kommen, um sich der Folter durch medizinische Zwangsintervention zu widersetzen.“