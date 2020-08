Vernissage der A.-Paul-Weber-Ausstellung wird wiederholt

Bereits 1932 veröffentlichte A. Paul Weber ein Bild mit dem Titel „Hitler – ein deutsches Verhängnis“, in dem die Niederlage des Faschismus vorausgesagt wurde. Weber hatte eine frühere nationalistisch-konservative Einstellung, die sich auch in antisemitischen Zeichnungen niederschlug, überwunden. Anstatt zu begrüßen, dass ein Mensch seine Denkweise verändert, werfen ihm heute einige Kunsthistoriker „Widersprüchlichkeit“ vor.

Die Galeristen Gisela Hyllus und Jörg Dreykluft zeigen derzeit in der „Alten Feuerwache“ in Göttingen eine Ausstellung mit ca.100 Exponaten. Zur Vernissage am 26. Juli gab es von J. Dreykluft eine Einführung, musikalisch begleitet von Karl Nümmes aus Berlin. In einer Zeit, in der Faschisten wieder hoffähig gemacht werden, wird die Botschaft lebendig: Den Faschisten keinen Fußbreit!

Auch bei der Wiederholung der Vernissage am 6. August in der Galerie Alte Feuerwache, Ritterplan 4, 37073 Göttingen, wird Karl Nümmes musikalische Beiträge bringen. Es wird darum gebeten, dass die Besucherinnen und Besucher einen Mund–Nasen–Schutz tragen, den man dann - am Sitzplatz angelangt - abnehmen kann.