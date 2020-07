Wie die Deutsche Bank die Kohleverbrennung beenden will

Macht jetzt das traditionelle Finanzinstitut des deutschen Imperialismus etwa auf Öko und Klimaschutz? Mal genau nachlesen: „Bis spätestens 2025 soll das Engagement im Bereich des Kohleabbaus weltweit beendet werden, und zwar sowohl bei Finanzierungen als auch Kapitalmarkttransaktionen...“ Also fünf Jahre lässt sich der Bankenvorstand Zeit. Die Finanzierung für Investitionen in diesem Zeitraum werden bekanntlich als Projekte erst in den folgenden Jahren realisiert. Das heißt, bis zum gesetzlich festgelegten sogenannten Kohleausstieg 2032 können Anlagen noch munter weiterlaufen und Millionen Tonnen klimaschädliches CO2 in die Atmosphäre pusten – mitfinanziert von der Deutschen Bank.

Ihr grünes Label will sich die Bank mit dem Versprechen verdienen, dass sie in keine neuen Projekte „zur Förderung in der Arktis ebenso … wie Fracking-Verfahren in Ländern mit extremer Wasserknappheit“ einsteigen wird. Also nicht mehr in menschenleeren Wüstenregionen, aber sonst woanders schon! Nicht die Einsicht, sondern der wachsende Widerstand zwingt die weltführenden Energiekonzerne zu solchen Maßnahmen. Dass sie dennoch mit Tricks weiter ihre mutwillige Zerstörung der Umwelt betreiben werden, zeigt auch das, im Artikel der SZ genannte, Beispiel Siemens.

Vor zwei Wochen kündigte Konzernchef Joe Kaeser an, aus dem geplanten Megaprojekt für eine Bahntransportstrecke, nebst Hafenanlage sowie Bau eines Kohlekraftwerks in Australien auszusteigen. Damit Siemens sein grünes Image wahrt, wurde die Siemens-Energiesparte juristisch aus dem Konzern ausgegliedert. Auf einen Zeitplan legte sich Kaeser laut SZ nicht fest. Wir fordern: sofortiger Stopp neuer fossiler Verbrennungsprojekte und zügige Ersetzung bestehender durch erneuerbare Energien! Gleichwertige Ersatzarbeitsplätze für alle Beschäftigten im Bergbau und den stillgelegten Verbrennungsanlagen.