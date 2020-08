16 Jahre Montagsdemo-Bewegung – heute nötiger denn je

Die jetzige Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die bereits Ende 2018 begonnen hat und die durch die Corona-Pandemie verstärkt wird, stellt die Werktätigen und ihre Familien vor besondere Herausforderungen. Während die Großkonzerne mit Milliarden Euro gestützt werden, ist für die Unterstützung der Hartz-IV-Bezieher kein Cent vorgesehen.



Und diese Krise wird mehr Menschen als je zuvor in die Arbeitslosigkeit drängen. 2020 stieg die Zahl der Hartz-IV-Empfänger auf 3.896.000 an. Höchste Zeit, um über längerfristige, grundsätzliche Lösungen nachzudenken, in dem die Würde der Menschen und ihr selbstbestimmtes Leben im Mittelpunkt steht.



Wir laden ein zur Diskussion am offenen Mikrofon am Montag, 10.8., 17 Uhr, Schlossplatz Stuttgart