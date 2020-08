Cum-Ex-Geschäfte: Durchsuchungen beim Bankenverband

Der Gwangju-Aufstand, der im Jahr 1980 als Reaktion auf die faschistische Militärdiktatur in Südkorea ausbrach und vom Regime in einem Gemetzel beendet wurde, fand im selben Jahr große Sympathien unter fortschrittlichen Menschen weltweit. So fand auch in Köln eine große Unterstützerdemonstration für den Gwangju-Aufstand statt. Am Sonntag, 16. August, findet von 13 Uhr bis 15.30 Uhr in der Christuskirche, Dorothee-Sölle-Platz 1, 50672 Köln eine Diskussionsrunde der Akademie der Künste der Welt mit Augenzeuginnen und Augenzeugen, Kommentatorinnen und Kommentatoren, Erbinnen und Erben der Bewegung statt. Unter anderem wird auch Rainer Werning, Politikwissenschaftler und Publizist mit Schwerpunkt auf Korea und den Philippinen mitdiskutieren. Aufgrund der aktuellen Situation bittet der Veranstalter um verbindliche Anmeldung unter produktion@adkdw.org oder +49 (0)221-337748-0.